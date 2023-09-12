Collins Hill
Cam Jones, 12 rushes for 136 yards, TD, 8-yard catch
kAm!9:=:A q@?244:[ b\7@C\b uvD[ `\7@C\` !p%Dk^Am
kAmkDEC@?8ms24F=2k^DEC@?8mk^Am
kAms@?@G2? {2HC6?46[ g_ A6C46?E 3=@4<:?8 8C256[ `a <?@4<5@H? 3=@4<Dk^Am
kAms]y] "F2CJ[ `h @7 ad A2DD:?8 7@C abd J2C5D[ %sk^Am
kAmz@36 w@<6D[ `a 42E496D 7@C `f_ J2C5Dk^Am
kAm|]y] p==6?[ a 42E496D 7@C c_ J2C5D[ %sk^Am
kAms@?@G2? y@?6D[ ag CFD96D 7@C `a_ J2C5D[ b %sDk^Am
kAmkDEC@?8mvC62E6C pE=2?E2 r9C:DE:2?k^DEC@?8mk^Am
kAmy24< $E2?E@?[ bdd E@E2= J2C5D Wahg A2DD:?8[ df CFD9:?8X[ c %sD Wb A2DD:?8[ ` CFD9:?8Xk^Am
kAmv236 s2?:6=D[ b 42E496D 7@C `a_ J2C5D[ %sk^Am
kAm)2G:6C s2:DJ[ b 42E496D 7@C gd J2C5D[ a %sDk^Am
kAmkDEC@?8m|@F?E2:? ':6Hk^DEC@?8mk^Am
kAmz2G2? z6==J[ gg A6C46?E 3=@4<:?8 8C256[ a 42E496D 7@C ac J2C5D[ f <?@4<5@H? 3=@4<Dk^Am
kAm+J@? s2G:D[ d 42E496D 7@C da J2C5D[ c\J2C5 CF?k^Am
kAmtE92? r92C=6D[ ha A6C46?E 3=@4<:?8 8C256[ f <?@4<5@H? 3=@4<Dk^Am
kAmr]y] q64<7@C5\sF77FD[ gg A6C46?E 3=@4<:?8 8C256[ e <?@4<5@H? 3=@4<Dk^Am
kAmkDEC@?8m}@C4C@DDk^DEC@?8mk^Am
kAmy29D2F? r=2C<6[ `` 42E496D 7@C `_b J2C5Dk^Am
kAmz6?52= #2>D6J[ gc A6C46?E 3=@4<:?8 8C256[ a A2?42<6 3=@4<Dk^Am
kAmy2>2C: w2CC@=5[ c 42E496D 7@C fc J2C5Dk^Am
kAmy24< #@F:==6[ b_\J2C5 uv[ a\7@C\a !p%Dk^Am
kAmkDEC@?8m}@CE9 vH:??6EEk^DEC@?8mk^Am
kAm#J2? w2==[ a` @7 ac A2DD:?8 7@C aab J2C5D[ %s[ `e CFD96D 7@C f_ J2C5D[ a %sDk^Am
kAmwF5D@? |@CE@?[ c 42E496D 7@C ge J2C5D[ %sk^Am
kAmyF=:2? (2=E6CD[ ag CFD96D 7@C `a` J2C5D[ %sk^Am
kAmr2CE6C r2>A36==[ h 42E496D 7@C `__ J2C5Dk^Am
kAm{@82? #6DD6=[ g_ A6C46?E 3=@4<:?8 8C256[ c A2?42<6 3=@4<Dk^Am
kAmkDEC@?8m!6249EC66 #:586k^DEC@?8mk^Am
kAm}2E92?:6= rC@H?:6[ `` CFD96D 7@C ``_ J2C5D[ b %sDk^Am
kAm{2>2C (9:E6[ b 42E496D 7@C cg J2C5D[ %sk^Am
kAm|J=6D p36C?2E9J[ c 42E496D 7@C bd J2C5D[ %sk^Am
kAm%J6:@? r@7:6=5[ b 42E496D 7@C gh J2C5Dk^Am
kAmkDEC@?8m!C@G:56?46 r9C:DE:2?k^DEC@?8mk^Am
kAm#2:? q2?:4<[ h_ A6C46?E 3=@4<:?8 8C256[ c A2?42<6 3=@4<Dk^Am
kAmr2C=6E@? {6GJ[ h` A6C46?E 3=@4<:?8 8C256[ c A2?42<6 3=@4<Dk^Am
kAmp?E9@?J ~AA65:D2?@[ gd A6C46?E 3=@4<:?8 8C256[ b A2?42<6 3=@4<D[ b E24<=6D[ ` 7F>3=6 C64@G6CJ[ ` "q AC6DDFC6 @? 5676?D6k^Am
kAm{:?FD ~D>2?[ h` A6C46?E 3=@4<:?8 8C256[ a A2?42<6 3=@4<Dk^Am
kAm"F:?E@? $=2F89E6C[ g CFD96D 7@C `__ J2C5D[ c %sD[ h\J2C5 %s 42E49k^Am
kAmkDEC@?8m$64<:?86Ck^DEC@?8mk^Am
kAmw2CCJ #@3:?D@?[ gb CFD9:?8 J2C5D[ %sk^Am
kAmy2J56? '6C?@E[ `_b CFD9:?8 J2C5D[ %sk^Am
kAmkDEC@?8m$9:=@9k^DEC@?8mk^Am
kAm|2C=:? |2E9:D[ h CFD96D 7@C e_ J2C5D[ a %sD[ ab\J2C5 42E49 E@ D6E FA 82>6\H:??:?8 %s[ e E24<=6D[ ` 7@C =@DD @? 5676?D6k^Am
kAm+F<2: w2==[ `h CFD96D 7@C `cc J2C5D[ ec\J2C5 %s CF?k^Am
kAm#:4<J $:>>@?D[ f @7 `b A2DD:?8 7@C ha J2C5D[ %s[ b CFD96D 7@C `a J2C5Dk^Am
kAmsJ=2? u=@C6?46[ b 42E496D 7@C eb J2C5Dk^Am
kAmw64E@C r2DE2?652[ b\7@C\b !p%D[ cg\J2C5 uv E@ D6?5 82>6 E@ @G6CE:>6k^Am
Success! An email has been sent to with a link to confirm list signup.
Error! There was an error processing your request.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Please log in, or sign up for a new, free account to read or post comments.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.