Buford
K.J. Bolden, 3 catches for 64 yards, TD, 5 tackles, 2 pass breakups, 1 interception on defense
kAmyFDE:? q2<6C[ `e CFD96D 7@C eb J2C5D[ ah\J2C5 42E49 @? E9:C5 5@H?k^Am
kAm|2C:@ '6?EFC2[ 82>6\H:??:?8 c_\J2C5 uv :? 7@FCE9 BF2CE6Ck^Am
kAmkDEC@?8ms24F=2k^DEC@?8mk^Am
kAms@?@G2? y@?6D[ `f CFD96D 7@C `ad J2C5D[ %sk^Am
kAmw64E@C s2G:6D[ g CFD96D 7@C g_ J2C5D[ %sk^Am
kAm|:4926= $E6H2CE[ d 42E496D 7@C `__ J2C5D[ %sk^Am
kAms@?@G2? {2HC6?46[ g_ A6C46?E 3=@4<:?8 8C256[ h <?@4<5@H? 3=@4<Dk^Am
kAmy256? v@F=5[ g_ A6C46?E 3=@4<:?8 8C256k^Am
kAmkDEC@?8mvC62E6C pE=2?E2 r9C:DE:2?k^DEC@?8mk^Am
kAm)2G:6C s2:DJ[ f 42E496D 7@C `hf J2C5D[ %sk^Am
kAmv]{] %:36C:2[ `c CFD96D 7@C `f_ J2C5D[ a %sDk^Am
kAmqC2?5@? q64<92>[ b uvDk^Am
kAms@?@G2? p==:D@?[ H:??:?8 3=@4<:?8 8C256k^Am
kAmp>2C6 wF896D[ H:??:?8 3=@4<:?8 8C256k^Am
kAmkDEC@?8m{2?:6Ck^DEC@?8mk^Am
kAmr92D6 y2>6D@?[ f 42E496D 7@C hf J2C5D[ a %sD[ a CFD96D 7@C e J2C5D[ %sk^Am
kAm!C6DE@? #2E=:77[ `f @7 ag A2DD:?8 7@C abc J2C5D[ b %sDk^Am
kAm%2J@ pD9256=6[ `f CFD96D 7@C ``c J2C5D[ %s[ h\J2C5 42E49k^Am
kAm%@;F2? !6JE@? yC][ `` CFD96D 7@C e` J2C5D[ c 42E496D 7@C f_ J2C5D[ %sk^Am
kAm#J=2? w2:89E[ ge A6C46?E 3=@4<:?8 8C256[ c A2?42<6 3=@4<Dk^Am
kAmkDEC@?8m|:== rC66<k^DEC@?8mk^Am
kAmr2> #@3:?D@?[ ag CFD96D 7@C a__ J2C5D[ %sk^Am
kAmy2I |FCA9J[ ge A6C46?E 3=@4<:?8 8C256[ c A2?42<6 3=@4<Dk^Am
kAmy6C6>:29 $49:?6[ gb A6C46?E 3=@4<:?8 8C256[ d A2?42<6 3=@4<Dk^Am
kAms2?:6= $>:E9[ `a CFD96D 7@C `c_ J2C5Dk^Am
kAm|:=6D v:?5=6DA6C86C[ gb A6C46?E 3=@4<:?8 8C256[ a E24<=6D @? 5676?D6k^Am
kAmkDEC@?8m|@F?E2:? ':6Hk^DEC@?8mk^Am
kAmr2=63 u2CC[ d CFD96D 7@C df J2C5D[ %s[ a 42E496D 7@C `b J2C5D[ ad <:4<@77 C6EFC? J2C5Dk^Am
kAm+J@? s2G:D[ b CFD96D 7@C cb J2C5D[ a 42E496D 7@C bb J2C5Dk^Am
kAm$9>2C y6??:?8D[ gg A6C46?E 3=@4<:?8 8C256[ `` A2?42<6 3=@4<Dk^Am
kAmy6C@>6 }6H=2?5[ ac CFD96D 7@C `fc J2C5D[ a %sDk^Am
kAm}:4< #2K6EE@[ b\7@C\b !p%D[ b <:4<@77D :? 6?5 K@?6k^Am
kAmkDEC@?8m}@C4C@DDk^DEC@?8mk^Am
kAms:==@? |@92>>65[ f @7 `` A2DD:?8 7@C `ab J2C5D[ %s[ d CFD96D 7@C `e J2C5Dk^Am
kAmp]y] (2E<:?D[ d @7 `` A2DD:?8 7@C e` J2C5D[ d 42E496D 7@C bg J2C5Dk^Am
kAmy2>2C: w2CC@=5[ e CFD96D 7@C ef J2C5Dk^Am
kAmp=6I v2C?6EE[ a 42E496D 7@C cf J2C5D[ %sk^Am
kAmz6G:? |2G6?\(:?496DE6C[ h CFD96D 7@C cg J2C5D[ %sk^Am
kAmkDEC@?8m}@CE9 vH:??6EEk^DEC@?8mk^Am
kAmtC:4 #@??:?8[ b 42E496D 7@C ch J2C5D[ %s[ gf\J2C5 <:4<@77 C6EFC? %sk^Am
kAm+249 {6H:D[ g_ A6C46?E 3=@4<:?8 8C256[ d <?@4<5@H? 3=@4<Dk^Am
kAmkDEC@?8m$64<:?86Ck^DEC@?8mk^Am
kAmy2J56? '6C?@E[ `c CFD96D 7@C ``e J2C5D W7:CDE `__\J2C5 82>6 :? D49@@= 9:DE@CJX[ h_\J2C5 <:4<@77 C6EFC? %sk^Am
kAmkDEC@?8m$@FE9 vH:??6EEk^DEC@?8mk^Am
kAmy2JD92H? pAA=:?8[ `` CFD96D 7@C hb J2C5D[ %s[ ae\J2C5 42E49k^Am
kAm|2C4FD |2D4@==[ H:??:?8 3=@4<:?8 8C256[ c A2?42<6 3=@4<Dk^Am
kAm%JBF2? $>:E9[ H:??:?8 3=@4<:?8 8C256[ g A2?42<6 3=@4<Dk^Am
kAmkDEC@?8m(6D=6J2?k^DEC@?8mk^Am
kAmq26C r@=6[ f 42E496D 7@C `ac J2C5D[ a %sDk^Am
kAmq6? qC@H?[ bb @7 cb A2DD:?8 7@C agf J2C5D[ a %sD[ ` CFD9:?8 %sk^Am
Recommended for you
Small-town mysteries have always been popular. The Daily Yonder has found that a recent wave of rural crime novels has some celebrating a new Golden Age of the genre. Click for more.Spotlighting rural crime fiction
Success! An email has been sent to with a link to confirm list signup.
Error! There was an error processing your request.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Please log in, or sign up for a new, free account to read or post comments.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.