Major League Baseball announced Friday that Parkview grad Matt Olson is the Atlanta Braves’ nominee for the Roberto Clemente Award, baseball’s most prestigious individual honor for Major Leaguers.
The Roberto Clemente Award presented by Capital One is the annual recognition of a Major League player who best represents the game of Baseball through extraordinary character, community involvement, philanthropy and positive contributions, both on and off the field.
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