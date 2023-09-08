MLB: St. Louis Cardinals at Atlanta Braves

Sep 7, 2023; Atlanta, Georgia, USA; Atlanta Braves first baseman Matt Olson (28) hits a home run against the St. Louis Cardinals in the fifth inning at Truist Park. Mandatory Credit: Brett Davis-USA TODAY Sports

 Brett Davis

Major League Baseball announced Friday that Parkview grad Matt Olson is the Atlanta Braves’ nominee for the Roberto Clemente Award, baseball’s most prestigious individual honor for Major Leaguers.

The Roberto Clemente Award presented by Capital One is the annual recognition of a Major League player who best represents the game of Baseball through extraordinary character, community involvement, philanthropy and positive contributions, both on and off the field.

(0) comments

Welcome to the discussion.

Please log in, or sign up for a new, free account to read or post comments.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.