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Updated: October 16, 2020 @ 1:50 am
Scenes from the match between Mill Creek and North Gwinnett during Thursday’s Region 8-AAAAAAA volleyball finals at Mill Creek High School. Photo: Dale Zanine
North Gwinnett's Lindsay Kahren (3) serves against Mill Creek during Thursday’s Region 8-AAAAAAA volleyball finals at Mill Creek High School. Photo: Dale Zanine
Mill Creek's Jessica Freire (5) serves against North Gwinnett during Thursday’s Region 8-AAAAAAA volleyball finals at Mill Creek High School. Photo: Dale Zanine
North Gwinnett's Shannon Quinn (10) serves against Mill Creek during Thursday’s Region 8-AAAAAAA volleyball finals at Mill Creek High School. Photo: Dale Zanine
Mill Creek's Nadia Carter (3) returns a shot against North Gwinnett during Thursday’s Region 8-AAAAAAA volleyball finals at Mill Creek High School. Photo: Dale Zanine
North Gwinnett's Kendal Crumpler (22) hits a set shot against the Mill Creek during Thursday’s Region 8-AAAAAAA volleyball finals at Mill Creek High School. Photo: Dale Zanine
Mill Creek's Haedyn Mcgrath (18) serves against North Gwinnett during Thursday’s Region 8-AAAAAAA volleyball finals at Mill Creek High School. Photo: Dale Zanine
Mill Creek's Joha Bernis (7) returns a serve against North Gwinnett during Thursday’s Region 8-AAAAAAA volleyball finals at Mill Creek High School. Photo: Dale Zanine
Mill Creek's Nadia Carter (3) hits a shot against North Gwinnett during Thursday’s Region 8-AAAAAAA volleyball finals at Mill Creek High School. Photo: Dale Zanine
North Gwinnett's Izzy Durnell (32) serves against Mill Creek during Thursday’s Region 8-AAAAAAA volleyball finals at Mill Creek High School. Photo: Dale Zanine
Mill Creek's Adriana Ackerman (9) plays the ball against North Gwinnett during Thursday’s Region 8-AAAAAAA volleyball finals at Mill Creek High School. Photo: Dale Zanine
Action between Mill Creek against North Gwinnett during Thursday’s Region 8-AAAAAAA volleyball finals at Mill Creek High School. Photo: Dale Zanine
North Gwinnett's head coach Kristina Stinson reacts on the sideline against Mill Creek during Thursday’s Region 8-AAAAAAA volleyball finals at Mill Creek High School. Photo: Dale Zanine
North Gwinnett's Laura Thomas (23) serves against Mill Creek during Thursday’s Region 8-AAAAAAA volleyball finals at Mill Creek High School. Photo: Dale Zanine
North Gwinnett's Macey Sipmann (12) makes a play against Mill Creek during Thursday’s Region 8-AAAAAAA volleyball finals at Mill Creek High School. Photo: Dale Zanine
Mill Creek's Adriana Ackerman (9) serves against North Gwinnett during Thursday’s Region 8-AAAAAAA volleyball finals at Mill Creek High School. Photo: Dale Zanine
North Gwinnett's Shannon Quinn (10) makes a shot against Mill Creek during Thursday’s Region 8-AAAAAAA volleyball finals at Mill Creek High School. Photo: Dale Zanine
North Gwinnett's Lindsay Kahren (3) reacts against Mill Creek during Thursday’s Region 8-AAAAAAA volleyball finals at Mill Creek High School. Photo: Dale Zanine
North Gwinnett's Shannon Quinn (10) sets up a teammate against Mill Creek during Thursday’s Region 8-AAAAAAA volleyball finals at Mill Creek High School. Photo: Dale Zanine
North Gwinnett players react against Mill Creek during Thursday’s Region 8-AAAAAAA volleyball finals at Mill Creek High School. Photo: Dale Zanine
North Gwinnett Joya Screen (20) serves against Mill Creek during Thursday’s Region 8-AAAAAAA volleyball finals at Mill Creek High School. Photo: Dale Zanine
Mill Creek's Joha Bernis (7) digs the ball out against North Gwinnett during Thursday’s Region 8-AAAAAAA volleyball finals at Mill Creek High School. Photo: Dale Zanine
Scenes and action from the Mill Creek against North Gwinnett match during Thursday’s Region 8-AAAAAAA volleyball finals at Mill Creek High School. Photo: Dale Zanine