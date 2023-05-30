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Mill Creek’s Ashley Sumrell (9) tries to take the ball away from North Gwinnett’s Marley Mullins (16) during a 2023 soccer game at North Gwinnett.

 Craig Cappy

Player of the Year: Aniyah Collier, Archer, Sr.

Gwinnett Goal Club’s Class AAAAAAA Player of the Year, Region 4-AAAAAAA Forward of the Year had 31 goals, 13 assists

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