Player of the Year: Aniyah Collier, Archer, Sr.
Gwinnett Goal Club’s Class AAAAAAA Player of the Year, Region 4-AAAAAAA Forward of the Year had 31 goals, 13 assists
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