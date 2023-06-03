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Mill Creek's Jesse Lee (17) celebrates his goal against Collins Hill on March 30, 2023.

 Dale Zanine

Player of the Year: Remi Okunlola, Brookwood, Sr.

Gwinnett Goal Club’s Class AAAAAAA Player of the Year, Region 4-AAAAAAA Forward of the Year played multiple positions and had 23 goals and seven assists

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