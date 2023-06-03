Player of the Year: Remi Okunlola, Brookwood, Sr.
Gwinnett Goal Club’s Class AAAAAAA Player of the Year, Region 4-AAAAAAA Forward of the Year played multiple positions and had 23 goals and seven assists
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