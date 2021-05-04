THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
145 IN EFFECT UNTIL 5 PM EDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 49 COUNTIES
IN CENTRAL GEORGIA
BUTTS JASPER
IN EAST CENTRAL GEORGIA
GREENE
IN NORTH CENTRAL GEORGIA
BARROW CHEROKEE CLAYTON
COBB DAWSON DEKALB
DOUGLAS FANNIN FAYETTE
FORSYTH FULTON GILMER
GWINNETT HALL HENRY
LUMPKIN MORGAN NEWTON
PICKENS ROCKDALE UNION
WALTON
IN NORTHEAST GEORGIA
BANKS CLARKE JACKSON
MADISON OCONEE OGLETHORPE
TOWNS WHITE
IN NORTHWEST GEORGIA
BARTOW CARROLL CATOOSA
CHATTOOGA DADE FLOYD
GORDON HARALSON MURRAY
PAULDING POLK WALKER
WHITFIELD
IN WEST CENTRAL GEORGIA
COWETA HEARD SPALDING
THIS INCLUDES THE CITIES OF ATLANTA, BLAIRSVILLE, BLUE RIDGE,
BREMEN, CALHOUN, CARROLLTON, CARTERSVILLE, CEDARTOWN, CHATSWORTH,
CLEVELAND, COHUTTA WILDERNESS, COLWELL, COMER, COMMERCE, CONYERS,
COVINGTON, CRAWFORD, CUMMING, DAHLONEGA, DALLAS, DALTON,
DAWSONVILLE, DECATUR, DIAL, DOUGLASVILLE, ELLIJAY, EPWORTH,
FORT OGLETHORPE, FRANKLIN, GAINESVILLE, GREENSBORO, GRIFFIN,
HEMP, HIAWASSEE, HIGDON, HOMER, JACKSON, JASPER, LAFAYETTE,
LAWRENCEVILLE, MADISON, MARIETTA, MONROE, MONTICELLO, NEWNAN,
PEACHTREE CITY, RIVERDALE, ROME, STOCKBRIDGE, SUMMERVILLE,
TRENTON, WATKINSVILLE, WINDER, WINTERVILLE, AND WOODSTOCK.
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