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The National Weather Service has issued a severe thunderstorm watch for most of North Georgia for Tuesday, including Gwinnett County.

The watch, which covers 49 counties, is in effect until 5 p.m. and says that winds with gusts of up to 70 mph are possible along with quarter-sized hail and possible tornadoes.

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