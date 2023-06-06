The Jackson EMC Foundation board of directors awarded a total of $122,675 in grants for organizations during its recent meeting, including $81,000 to organizations serving Gwinnett County.
The local grants included:
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