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A $6,000 Jackson EMC Foundation grant to Families of Children Under Stress (FOCUS) will help provide 18 children with developmental disabilities the opportunity to build skills at Camp Hollywood in Lawrenceville. Pictured are (L-R): Jennifer Fennell, Jackson EMC Gwinnett district manager; Frances McBrayer, executive director, FOCUS; Beauty Baldwin, Jackson EMC Foundation board member; and Kenny Lumpkin, Jackson EMC Foundation representative.

 Photo: Jackson EMC

The Jackson EMC Foundation board of directors awarded a total of $122,675 in grants for organizations during its recent meeting, including $81,000 to organizations serving Gwinnett County.

The local grants included:

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