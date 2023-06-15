At $3.04 billion, Gwinnett County Public School's fiscal year 2024 budget will be the largest ever in district history. But at least one school board member expressed concerns that there are some needs that the budget won't do enough to meet.
The county school board adopted the budget by a vote of 4-1 on Thursday night, with board Chairwoman Tarece Johnson casting the lone "No" vote.
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