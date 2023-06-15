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Gwinnett County Board of Education Chairwoman Tarece Johnson discusses an issue at the board's monthly business meeting on Thursday. Johnson voted against the district's $3.04 billion fiscal year 2024 budget after she raised concerns that it would not do enough to address needs surrounding pre-K and ESOL programs.

 Photo: Curt Yeomans

At $3.04 billion, Gwinnett County Public School's fiscal year 2024 budget will be the largest ever in district history. But at least one school board member expressed concerns that there are some needs that the budget won't do enough to meet.

The county school board adopted the budget by a vote of 4-1 on Thursday night, with board Chairwoman Tarece Johnson casting the lone "No" vote.

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I'm a Crawford Long baby who grew up in Marietta and eventually wandered to the University of Southern Mississippi for college. Earned a BA in journalism (double minor in political science and history). Previously worked in Florida and Clayton County.

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